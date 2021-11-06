Сотрудники "Онежского Поморья" героически спасли автомобиль с пассажирами

24 февраля двое жителей Котласа на автомобиле «Соболь» застряли на Унской губе в районе р. Вёжма. К сожалению, никто не смог помочь гражданам, так как возникали сложности с транспортировкой автомобиля, который застрявшие не хотели оставлять без присмотра.
Как сообщил старший государственный инспектор в области охраны окружающей среды Константин Кривополенов, сотрудники национального парка «Онежское Поморье» три раза выезжали на помощь попавшим в снежный плен гостям, привозили воду и бензин для заправки. Пищи у застрявших хватило на все дни пребывания на льду. Однако ледовая обстановка начинала меняться: стало выдавливать воду — и медлить было нельзя.
Поэтому сотрудники национального парка «Онежское Поморье» 1 марта самостоятельно провели спасательную операцию: автомобиль «Соболь» вместе с пассажирами был вытянут со льда сначала при помощи трёх снегоходов, а затем — трактора.
Спасённые котлошане поблагодарили сотрудников «Онежского Поморья» за помощь и отзывчивость.