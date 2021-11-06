Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Сотрудники "Онежского Поморья" героически спасли автомобиль с пассажирами

24 февраля двое жителей Котласа на автомобиле «Соболь» застряли на Унской губе в районе р. Вёжма. К сожалению, никто не смог помочь гражданам, так как возникали сложности с транспортировкой автомобиля, который застрявшие не хотели оставлять без присмотра.

Как сообщил старший государственный инспектор в области охраны окружающей среды Константин Кривополенов, сотрудники национального парка «Онежское Поморье» три раза выезжали на помощь попавшим в снежный плен гостям, привозили воду и бензин для заправки. Пищи у застрявших хватило на все дни пребывания на льду. Однако ледовая обстановка начинала меняться: стало выдавливать воду — и медлить было нельзя.

Поэтому сотрудники национального парка «Онежское Поморье» 1 марта самостоятельно провели спасательную операцию: автомобиль «Соболь» вместе с пассажирами был вытянут со льда сначала при помощи трёх снегоходов, а затем — трактора.

Спасённые котлошане поблагодарили сотрудников «Онежского Поморья» за помощь и отзывчивость.

 

03 март 10:45 | : Происшествия

Главные новости


Украина объявила войну Красной России. И другие вести из Северной области
Отдохнуть душой от войны. Катрены Александра Чашева

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Март 2022 (35)
Февраль 2022 (331)
Январь 2022 (324)
Декабрь 2021 (406)
Ноябрь 2021 (353)
Октябрь 2021 (354)

Деньги


все материалы
«    Март 2022    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Top.Mail.Ru
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20