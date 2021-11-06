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Дело расхитителей Новодвинского дома-интерната передано в суд

Прокурор г. Новодвинска утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывших директора и главного бухгалтера ГБУ Архангельской области «Новодвинский детский дом-интернат для детей с серьезными нарушениями в интеллектуальном развитии», которые в зависимости от роли и степени участия каждого обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 285 (злоупотребление должностными   полномочиями), ч. 2 ст. 292 (служебный подлог), ч. 3 ст. 160 (присвоение,  совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере) и ч. 5 ст. 33, ч. 3 ст. 160 УК РФ (пособничество в присвоении). 

Согласно предъявленному обвинению в 2016-2021 гг. директор данного детского дома-интерната при пособничестве главного бухгалтера путем внесения в бухгалтерские документы сведений о начислении премиальных выплат присвоила предусмотренные фондом заработной платы учреждения денежные средства в размере 708 тысяч рублей, израсходовав их на собственные нужды.

Кроме того, в 2019 г. директор детского дома-интерната злоупотребила должностными полномочиями и, зная о том, что в рамках реализации мероприятий по повышению уровня антитеррористической защищенности возглавляемого учреждения подрядчиком при выполнении работ не закуплено и не поставлено необходимое оборудование, подписала акт, содержащий заведомо ложные сведения относительно установки системы контроля доступа на территорию учреждения.

На основании подписанного акта произведена оплата фактически невыполненных работ в сумме 318 тысяч рублей.

В ходе следствия наложен арест на имущество бывшего руководителя учреждения – автотранспортное средство и земельный участок.

Уголовное дело, возбужденное на основании материалов прокурорской проверки, направлено в Новодвинский городской суд для рассмотрения по существу.

После вмешательства прокуратуры работы по антитеррористической защищенности  в доме-интернате выполнены.

03 март 09:04 | : Происшествия

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