В Плесецком районе директор школы совершила ряд должностных преступлений

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении исполняющей обязанности директора одной из общеобразовательных школ Плесецкого района, подозреваемой в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями) и ч.3 ст. 160 УК РФ (растрата, совершенная с использованием своего служебного положения, в крупном размере).
По версии следствия, в период с 2018 по 2020 годы подозреваемая без проведения котировок и конкурсных систем заключила с индивидуальным предпринимателем договоры на поставку электрооборудования и оргтехники для нужд образовательного учреждения по завышенным ценам, причинив своими действиями ущерб на общую сумму более 370 тысяч рублей.
В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Производится сбор доказательственной базы.
Уголовное дело возбуждено на основании материалов оперативно- розыскной деятельности, представленных ОЭБиПК ОМВД России по Плесецкому району.