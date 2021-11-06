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Заключенному котласской колонии передали средства связи в спичечном коробке

В исправительной колонии №4 УФСИН России по Архангельской области (г. Котлас) предотвращена попытка передачи осужденным запрещенных предметов. 

Совершить противоправные действия намеревалась гражданка Л., которая приехала из села Яренска Ленского района. Она привезла передачу для осужденного Е. с продуктами питания. Среди орехов, печенья и других сладостей находились спичечные коробки, при досмотре которых в одном из них были обнаружены две сим-карты разных операторов связи, спрятанные ухищренным способом в самодельном двойном дне. Благодаря профессионализму сотрудников ИК-4 запрещенные предметы были изъяты.

В отношении гражданки Л. составлены материалы об административном правонарушении, предусмотренные статьей 19.12 КоАП РФ. В колонии назначена проверка.

02 март 14:34 | : Происшествия

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