Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

У жителя Шенкурского района родственные чувства возобладали над любовными

Сегодня ночью в частном доме в селе Шеговары обнаружено тело 60-летней местной жительницы с ножевым ранением грудной клетки. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому  автономному округу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.105 УК РФ (убийство).

В ходе следственно-оперативных действий, проведенных совместно с сотрудниками органов полиции, по подозрению в совершении преступления задержан 61-летний сожитель потерпевшей, который находился в состоянии сильного алкогольного опьянения.

Подозреваемый пояснил следователю, что в гостях вместе с сожительницей употреблял спиртные напитки. Из-за того, что сожительница оскорбила его родственницу, он разозлился и ударил ее ножом. Наступления ей смерти не желал.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Допрашиваются свидетели по делу, включая хозяйку дома, в котором было совершено убийство.  Назначены экспертизы.

Следствие будет ходатайствовать перед судом об избрании в отношении задержанного меры пресечения в виде заключения под стражу.

02 март 11:24 | : Происшествия

Главные новости


Украина объявила войну Красной России. И другие вести из Северной области
Отдохнуть душой от войны. Катрены Александра Чашева

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Март 2022 (27)
Февраль 2022 (331)
Январь 2022 (324)
Декабрь 2021 (406)
Ноябрь 2021 (353)
Октябрь 2021 (354)

Деньги


все материалы
«    Март 2022    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Top.Mail.Ru
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20