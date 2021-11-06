У жителя Шенкурского района родственные чувства возобладали над любовными

Сегодня ночью в частном доме в селе Шеговары обнаружено тело 60-летней местной жительницы с ножевым ранением грудной клетки. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.105 УК РФ (убийство).
В ходе следственно-оперативных действий, проведенных совместно с сотрудниками органов полиции, по подозрению в совершении преступления задержан 61-летний сожитель потерпевшей, который находился в состоянии сильного алкогольного опьянения.
Подозреваемый пояснил следователю, что в гостях вместе с сожительницей употреблял спиртные напитки. Из-за того, что сожительница оскорбила его родственницу, он разозлился и ударил ее ножом. Наступления ей смерти не желал.
В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Допрашиваются свидетели по делу, включая хозяйку дома, в котором было совершено убийство. Назначены экспертизы.
Следствие будет ходатайствовать перед судом об избрании в отношении задержанного меры пресечения в виде заключения под стражу.