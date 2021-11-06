"Едрён-батон!". Случай на перегоне Вельск-Вологда

О полукомичной ситуации рассказала Служба спасений 112:
- Алё! Ну вот, чё! Вот эта станция, едрён-батон! – такими словами приветствовал оператора Системы-112 49-летний мужчина, когда 26 февраля вышел по ошибке совсем не на своей станции, а на безлюдной ж/д платформе, да ещё в половине третьего ночи.
Из сумбурной и сбивчивой речи мужчины стало ясно, что он ехал из Вельска до Вологды. Но якобы его неправильно проинформировали о том, где выходить, и в результате он сошёл на незнакомом ему полустанке. Который его встретил безлюдным одиноким заброшенным домом.
Мужчина долго клял на чём свет стоит проводника, убеждал, что он абсолютно трезв. Не теряя времени, он решил идти по шпалам до Вологды. При этом угрожал какой-то рыси…
Всё это время бедолагу по телефону вели спасатели. Ближе к 5 утра ситуация прояснилась. Мужчина успел дойти до ближайшей станции и сесть на поезд, который следовал туда, откуда и выехал наш герой - в Вельск.