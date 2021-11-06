Александра Костерева будут судить на его малой родине в Котласе

Прокурор Архангельской области утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего начальника отдела архитектуры и градостроительства администрации ГО АО «Котлас» Костереву.
Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями) и ч. 3 ст. 290, п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взяток, в том числе, в крупном размере).
Следствием установлено, что в 2014-2020 годах бывший начальник отдела архитектуры и градостроительства администрации городского округа «Котлас» злоупотребил должностными полномочиями, а также неоднократно получал незаконное денежное вознаграждение от представителей бизнеса в виде денег и услуг имущественного характера, включая возведение ему фундамента для жилого дома на земельном участке, за предоставление заинтересованным лицам земельных участков без проведения торгов на аукционе, их выкуп по цене, равной 15% от кадастровой стоимости этих участков, а также за беспрепятственную выдачу документов, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации и общее покровительство предпринимательской деятельности взяткодателей в строительной сфере на территории ГО АО «Котлас».
По версии следствия, экс-чиновник получил взяток в виде денег и услуг имущественного характера на общую сумму более 2,7 миллионов рублей.
Обвиняемый признали свою вину.
В ходе следствия наложен арест на его имущество – автотранспортное средство и наличные денежные средства, общей стоимостью более 3 миллионов рублей.
Уголовно дело направлено в Котласский городской суд для рассмотрения по существу.