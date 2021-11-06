Наркодилер устроил в архангельском СИЗО настоящий дебош

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу завершено предварительное следствие по уголовному делу по обвинению 29-летнего подсудимого в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.321 УК РФ (применение насилия в отношении сотрудника места содержания под стражей в связи с осуществлением им служебной деятельности).
По версии следствия, 12 декабря 2021 года обвиняемый, в отношении которого судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в связи с расследованием в отношении него уголовного дела о незаконном сбыте наркотических средств, содержащийся в СИЗО-4 УФСИН России по Архангельской области, умышленно повредил имущество в камере. Во время пресечения его действий и профилактической беседы, желая дезорганизовать деятельность следственного изолятора, подследственный ударил рукой по голове сотрудника учреждения, сопровождая свои действия нецензурной бранью.
Уголовное дело возбуждено на основании материалов, представленных УФСИН России по Архангельской области.
В ходе допроса подследственный признал свою вину.
Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением будет направлено в суд для рассмотрения по существу.