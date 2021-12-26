В Вельском районе пожилой мужчина докурился до смерти

Вчера вечером после локализации пожара в деревянном доме в деревне Козловская Вельского района обнаружено тело 60-летнего мужчины. Его 58-летний знакомый госпитализирован в больницу с признаками отравления угарным газом. По данному факту Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу проводится доследственная проверка.
Следствию предстоит установить обстоятельства происшествия, причину смерти и по результатам проверки принять процессуальное решение.
По предварительной информации, пожар произошел в результате неосторожного обращения с огнем погибшего хозяина жилища, который в состоянии алкогольного опьянения мог уснуть с непотушенной сигаретой.