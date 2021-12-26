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В Вельском районе пожилой мужчина докурился до смерти

Вчера вечером после локализации пожара в деревянном доме в деревне Козловская Вельского района обнаружено тело 60-летнего мужчины. Его 58-летний знакомый госпитализирован в больницу с признаками отравления угарным газом. По данному факту Следственными органами  Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому  автономному округу проводится доследственная проверка.

Следствию предстоит установить обстоятельства происшествия, причину смерти и по результатам проверки  принять процессуальное решение.

По предварительной информации, пожар произошел в результате неосторожного обращения с огнем погибшего хозяина жилища, который в состоянии алкогольного опьянения мог уснуть с непотушенной сигаретой.

 

26 февраль 09:33 | : Происшествия

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