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В Ненецком округе авария на нефтяной вышке со смертельным исходом

23 февраля 2022 года на месторождении в Ненецком автономном округе при производстве монтажных работ произошло падение металлоконструкций, на которых находился 35-летний вышкомонтажник организации. У следствия есть основания полгать, что имело место нарушение правил монтажа устройства подъема вышки, а также отсутствовал контроль за производимыми работами. В результате происшествия пострадавший от полученной сочетанной травмы тела скончался по пути в медицинское учреждение. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому  автономному округу возбуждено уголовное по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека).

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Производится сбор доказательственной базы.

Дело принято к производству Нарьян-Марским межрайонным следственным отделом Следственного управления СК РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.

25 февраль 14:24 | : Происшествия

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