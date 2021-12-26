Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Житель Пинежского района обокрал спящую красавицу

Следственными органами Следственного комитета РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении 34-летнего жителя Пинежского района, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного п. «г» ч.3 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная с банковского счета).

По версии следствия, 29 декабря 2021 года после совместного употребления спиртных напитков подозреваемый взял у спящей у него в гостях женщины мобильный телефон. Он воспользовался функцией мобильного банка и перевел с чужого счета на свою банковскую карту более 8 тысяч рублей, которыми распорядился по своему усмотрению.

Подозреваемый пояснил следователю, что денежные средства потратил на приобретение спиртных напитков и закуски.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. 

25 февраль 11:37 | : Происшествия

Главные новости


«Я бы взял частями, но мне нужно сразу». Кое-что о северодвинском жадине (видео)
Белые партизаны, бродячие учителя. И другие вести из Северной области.

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Февраль 2022 (309)
Январь 2022 (324)
Декабрь 2021 (406)
Ноябрь 2021 (353)
Октябрь 2021 (354)
Сентябрь 2021 (365)

Деньги


все материалы
«    Февраль 2022    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Top.Mail.Ru
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20