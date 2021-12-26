Житель Пинежского района обокрал спящую красавицу

Следственными органами Следственного комитета РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении 34-летнего жителя Пинежского района, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного п. «г» ч.3 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная с банковского счета).
По версии следствия, 29 декабря 2021 года после совместного употребления спиртных напитков подозреваемый взял у спящей у него в гостях женщины мобильный телефон. Он воспользовался функцией мобильного банка и перевел с чужого счета на свою банковскую карту более 8 тысяч рублей, которыми распорядился по своему усмотрению.
Подозреваемый пояснил следователю, что денежные средства потратил на приобретение спиртных напитков и закуски.
В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.