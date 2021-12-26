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В Северодвинске накрыли крупного уклониста от уплаты налогов

Следственными органами Следственного комитета России по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении генерального директора закрытого акционерного общества, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств, за счет которых должно производиться взыскание недоимки по налогам и страховым взносам, в крупном размере).

По версии следствия, директор общества, основным видом деятельности которого является производство строительных металлических конструкций, изделий и их частей, в период с августа 2019 года по октябрь 2021 года, зная о наличии недоимки по налогам и страховым взносам перед бюджетной системой Российской Федерации на сумму более 12 млн рублей и принятых налоговым органом мерах по принудительному взысканию данной недоимки за счет денежных средств и имущества общества, искусственно создал ситуацию отсутствия денежных средств на расчетных счетах руководимой им организации путем проведения расчетов с контрагентами через счета третьих лиц, тем самым вывел из-под механизма принудительного взыскания  денежные средства в сумме более 7,9 млн рублей.

Уголовное дело возбуждено на основании материалов проверки УФНС России по Архангельской области и Ненецкому автономному округу и  УЭБиПК УМВД России по Архангельской области.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Следователями изучается финансовая отчетность и уставная документация фирмы, принимаются меры, направленные на возмещение причиненного бюджету Российской Федерации ущерба.

 

25 февраль 08:55 | : Происшествия

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