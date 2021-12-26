Мобильник для осужденного онежской колонии замаскировали под мясо

Сотовый телефон не попал на режимную территорию исправительной колонии №16 УФСИН России по Архангельской области (г. Онега). Несмотря на ухищренный способ попытки его передачи, сотрудники дежурной службы учреждения обнаружили запрещенный предмет.
На имя 31-летнего осужденного С., отбывающего наказание в колонии особого режима, поступила посылка с южного региона. В почтовом отправлении, помимо вещей, находились продукты питания в вакуумных упаковках. Все содержимое было досмотрено с применением металлодетектора. Сотрудники вскрыли пакет с вяленым мясом, и оборудование сработало на присутствие в нем инородных предметов. После разрезания одного из кусков, в нем нашли сверток с сотовым телефоном.
В отношении отправителя собраны материалы, которые направлены в правоохранительные органы по месту жительства гражданина для решения вопроса о привлечении его к ответственности. За попытку передачи запрещенных к использованию осужденными предметов ему грозит административный штраф в размере до 5000 рублей.