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Мобильник для осужденного онежской колонии замаскировали под мясо

Сотовый телефон не попал на режимную территорию исправительной колонии №16  УФСИН России по Архангельской области (г. Онега). Несмотря на ухищренный способ попытки его передачи, сотрудники дежурной службы учреждения обнаружили  запрещенный предмет.

На имя 31-летнего осужденного С., отбывающего наказание в колонии особого режима, поступила посылка с южного региона. В почтовом отправлении, помимо вещей, находились продукты питания в вакуумных упаковках. Все содержимое было досмотрено с применением металлодетектора. Сотрудники вскрыли пакет с вяленым мясом, и  оборудование сработало на присутствие в нем инородных предметов. После разрезания одного из кусков, в нем нашли сверток с сотовым телефоном.

В отношении отправителя собраны материалы, которые направлены в правоохранительные органы по месту жительства гражданина  для решения вопроса о привлечении его к  ответственности. За попытку передачи запрещенных к использованию осужденными предметов ему грозит административный штраф в размере до 5000 рублей.

 


24 февраль 12:34 | : Происшествия

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