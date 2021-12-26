Дело северодвинского "бейсболиста" передано в суд

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу завершено предварительное следствие по уголовному делу по обвинению ранее неоднократно привлекавшегося к уголовной ответственности 28-летнему жителю города Северодвинска в совершении преступлений, предусмотренных п. «д» ч.2 ст.105 УК РФ (убийство, совершенное с особой жестокостью) и п. «г» ч.2 ст. 158 УК РФ (кража чужого имущества, совершенная из одежды, находившейся при потерпевшем).
Следствием установлено, что 16 апреля 2021 года около полуночи обвиняемый на улице ударил битой по голове 58-летнего мужчину, с которым ранее произошёл словесный конфликт в баре. Действуя с особой жестокостью, обвиняемый нанес упавшему пострадавшему множественные удары деревянной битой по голове и телу, после чего обыскал карманы одежды и похитил 300 рублей и кнопочный мобильный телефон стоимостью 1 тысяча рублей. Затем снова избил битой мужчину и с похищенным имуществом скрылся с места преступления.
Через непродолжительное время в одном из баров недалеко от места преступления сотрудники Росгвардии задержали подследственного. При этом за приобретение спиртных напитков он расплатился деньгами, похищенными у убитого.
После задержания подозреваемый пояснил следователю, что в баре между ним и ранее незнакомым мужчиной произошел конфликт, последний его словесно оскорбил, поэтому он его догнал на улице и избил битой. В ходе допроса в качестве обвиняемого он признал свою вину.
Примечательно, что в феврале прошлого года обвиняемый освободился из мест лишения свободы, где отбывал наказание за незаконный сбыт наркотических средств. На период предварительного следствия в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в Архангельский областной суд для рассмотрения по существу.