Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Дело северодвинского "бейсболиста" передано в суд

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу завершено предварительное следствие по уголовному делу по обвинению  ранее неоднократно привлекавшегося к уголовной ответственности 28-летнему жителю города Северодвинска в совершении преступлений, предусмотренных п. «д» ч.2 ст.105 УК РФ (убийство, совершенное с особой жестокостью) и п. «г» ч.2 ст. 158 УК РФ (кража чужого имущества, совершенная из одежды, находившейся при потерпевшем).

Следствием установлено, что 16 апреля 2021 года около полуночи обвиняемый на улице ударил битой по голове 58-летнего мужчину, с которым ранее произошёл словесный конфликт в баре. Действуя с особой жестокостью, обвиняемый нанес упавшему пострадавшему множественные удары деревянной битой по голове и телу, после чего обыскал карманы одежды и похитил 300 рублей и кнопочный мобильный телефон стоимостью 1 тысяча рублей. Затем снова избил битой мужчину и с похищенным имуществом скрылся с места преступления.

Через непродолжительное время в одном из баров недалеко от места преступления сотрудники Росгвардии задержали подследственного. При этом за приобретение спиртных напитков он расплатился деньгами, похищенными у убитого. 

После задержания подозреваемый пояснил следователю, что в баре между ним и ранее незнакомым мужчиной произошел конфликт, последний его словесно оскорбил, поэтому он его догнал на улице и избил битой. В ходе допроса в качестве обвиняемого он признал свою вину.

Примечательно, что в феврале прошлого года обвиняемый освободился из мест лишения свободы, где отбывал наказание за незаконный сбыт наркотических средств. На период предварительного следствия в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным  прокурором обвинительным  заключением направлено в Архангельский областной суд для рассмотрения по существу.

24 февраль 12:20 | : Происшествия

Главные новости


Белые партизаны, бродячие учителя. И другие вести из Северной области.
Архангельский молодняк сманивают в ГИТИС. Абитуриент, остановись и подумай

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Февраль 2022 (297)
Январь 2022 (324)
Декабрь 2021 (406)
Ноябрь 2021 (353)
Октябрь 2021 (354)
Сентябрь 2021 (365)

Деньги


все материалы
«    Февраль 2022    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Top.Mail.Ru
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20