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Житель поселка Вычегодский совратил парнишку на кражу алкоголя

Следственными органами Следственного комитета РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении двоих жителей поселка Вычегодский в возрасте 14 и 19 лет, подозреваемых в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч.2 ст. 161 УК РФ (грабеж, совершенный группой лиц по предварительному сговору), в ходе расследования которого установлено, что в действиях 19-летнего подследственного усматриваются признаки преступления, предусмотренного  ч.4 ст. 150 УК РФ (вовлечение несовершеннолетнего в совершение тяжкого преступления).

По версии следствия, 10 января 2022 года вечером совершеннолетний подозреваемый, используя возрастное превосходство и дружеские отношения, разжёг в подростке корыстные стремления. Действуя группой лиц по предварительному сговору, они пришли в один из магазинов в поселке Вычегодский, где подросток, согласно ранее достигнутой договоренности из торгового зала открыто похитил четыре бутылки пива. Сотрудник магазина потребовала расплатиться за товар. Юноша при попытке скрыться упал и уронил бутылки. Совершеннолетний подозреваемый открыл ему входную дверь магазина, и с уцелевшими двумя бутылками пива они скрылись с места преступления, распорядившись ими по своему усмотрению.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления, а также причины и условия, способствовавшие его совершению. Производится сбор доказательственной базы.

Подозреваемые дали признательные показания.

24 февраль 08:59 | : Происшествия

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