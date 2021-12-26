Убийца мужа из Архангельска расплатится 9 годами жизни и штрафом за муки детей

Архангельским областным судом 33-летняя жительница г. Архангельска признана виновной в убийстве, совершенном с особой жестокостью, то есть преступлении, предусмотренном п. «д» ч. 2 ст. 105 УК РФ.
Как установлено судом, подсудимая в ночь на 21.03.2021 в состоянии алкогольного опьянения по месту своего проживания в городе Архангельске в ходе конфликта задушила подтяжками своего супруга в присутствии их двоих малолетних детей, испытавших от увиденного убийства отца особые психические страдания и мучения.
Подсудимой назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима и с ограничением свободы на срок 1 год.
В счет компенсации морального вреда с нее в пользу родной сестры убитого взыскан 1 млн. рублей, в пользу каждого из малолетних детей – по 100 тысяч рублей.
Уголовное дело расследовано в следственном отделе по Соломбальскому округу города Архангельска Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.
Приговор суда в законную силу не вступил.