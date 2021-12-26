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В Плесецком районе бетономешалка раздавила рабочего

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении 43-летнего жителя Плесецкого района, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

Следствием установлено, что вчера днем на строительно- монтажном участке, расположенном в городе Мирный, подозреваемый, управляя автомобилем «КАМАЗ» (бетономешалкой), при движении задним ходом, не убедившись в безопасности маневра, наехал на 58-летнего рабочего, придавив его задним бампером к бетонному ограждению. От полученных травм пострадавший скончался до приезда бригады скорой медицинской помощи.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Назначены экспертизы.

 

Дело принято к производству следственным отделом по ЗАТО г.Мирный Следственного управления Следственного комитета РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.

22 февраль 09:24 | : Происшествия

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