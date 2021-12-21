Жительница поселка Савинский, заживо сжегшая мать, признана недееспособной

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу завершены следственные действия по уголовному делу в отношении 31-летней жительницы Плесецкого района, уличенной в общественно опасном деянии, предусмотренном п. «д, е» ч.2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное с особой жестокостью, общеопасным способом).
По версии следствия, 27 февраля 2021 года вечером по месту жительства в коммунальной квартире в поселке Савинский Плесецкого района 31-летняя женщина после конфликта с 51-летней матерью облила ее из бутылки легковоспламеняющейся жидкостью и подожгла. Убедившись, что потерпевшая охвачена пламенем, с места преступления скрылась. От полученных термических ожогов пострадавшая скончалась в медицинском учреждении.
В отношении фигуранта дела проведена стационарная комплексная психолого-психиатрическая экспертиза, которая установила, что она страдает психическим расстройством и на момент совершения инкриминируемого ей деяния не могла осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими. По своему психическому состоянию она нуждается в направлении на принудительное лечение в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях специализированного типа.
Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором постановлением направлено в Архангельский областной суд для применения принудительных мер медицинского характера.