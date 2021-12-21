Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Жительница поселка Савинский, заживо сжегшая мать, признана недееспособной

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу завершены следственные действия по уголовному делу в отношении 31-летней жительницы Плесецкого района, уличенной в общественно опасном деянии, предусмотренном п. «д, е» ч.2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное с особой жестокостью, общеопасным способом).

 По версии следствия, 27 февраля 2021 года вечером по месту жительства в коммунальной квартире в поселке Савинский Плесецкого района 31-летняя женщина после конфликта с 51-летней матерью облила ее из бутылки легковоспламеняющейся жидкостью и подожгла. Убедившись, что потерпевшая охвачена пламенем, с места преступления скрылась. От полученных термических ожогов пострадавшая скончалась в медицинском учреждении.

 В отношении фигуранта дела проведена стационарная комплексная психолого-психиатрическая экспертиза, которая установила, что она страдает психическим расстройством и на момент совершения инкриминируемого ей деяния не могла осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими. По своему психическому состоянию она нуждается в направлении на принудительное лечение в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях специализированного типа.

 Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором постановлением направлено в Архангельский областной суд для применения принудительных мер медицинского характера.  

21 февраль 11:54 | : Происшествия

Главные новости


Архангельский молодняк сманивают в ГИТИС. Абитуриент, остановись и подумай
Канадский майдан – 2. Миссия Трюдо

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Февраль 2022 (261)
Январь 2022 (324)
Декабрь 2021 (406)
Ноябрь 2021 (353)
Октябрь 2021 (354)
Сентябрь 2021 (365)

Деньги


все материалы
«    Февраль 2022    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Top.Mail.Ru
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20