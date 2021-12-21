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Полиция разыскивает Яна Кичигина из красноборского детдома

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу совместно с органами полиции устанавливается фактическое местонахождение несовершеннолетнего Кичигина Яна Владимировича, 12.07.2005 года рождения (на фото).

Установлено, что 30 января 2022 года Ян Кичигин ушел из Красноборского детского дома и до настоящего времени не вернулся. Посредством мобильной связи отказывается сообщить место своего нахождения.

Приметы разыскиваемого: рост около 165-170 сантиметров, среднего телосложения, волосы светло- русого цвета, глаза серые.

Несовершеннолетний разыскиваемый может находиться в городе Новодвинске.

Всех, кто располагает сведениями, которые могут помочь в установлении местонахождения разыскиваемого, просьба обратиться в Котласский межрайонный следственный отдел по номеру телефона (81837) 2-84-07 или в полицию по телефонам: 8 (81837) 2-48-62, 2-28-22, (81840) 3-15-90, 3-18-79 или 02.

 

21 февраль 11:42 | : Происшествия

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