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В Новодвинске полиия задержала грабителей автомойки

Сигнал срабатывания кнопки тревожной сигнализации на автомомойке, расположенной на ул. Солнечная, поступил на пульт дежурного отдела вневедомственной охраны Росгвардии по городу Новодвинску накануне ночью. Прибывшие на место сотрудники ведомства установили, что двое неизвестных в присутствии работника организации открыто похитили из кассы денежные средства в сумме 1250 рублей.

В ходе проверки прилегающей территории экипаж Росгвардии задержал безработного местного жителя 1997 года рождения. Второго подозреваемого 1989 года рождения - автомойщика, работающего у другого предпринимателя - по месту жительства задержал  оперуполномоченный уголовного розыска ОМВД России «Приморский».

Оба предполагаемых злоумышленника неоднократно привлекались к уголовной ответственности. От них приняты явки с повинной. Возбуждено уголовное дело.

20 февраль 11:08 | : Происшествия

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