В Архангельской области две женщины стали жертвами обильных снегопадов

Вчера вечером в СНТ «Катунининец», расположенном в Приморском районе Архангельской области, у дачного дома обнаружено тело 24-летней жительницы областного центра. По предварительным данным, пострадавшая погибла в результате схода снега и обрушения открытой веранды, выполненной в виде навеса над крыльцом дома. Тело погибшей обнаружил сосед, который первоначально решил, что женщина не может выйти из дома в результате обрушения части строения.
Еще один несчастный случай произошел вчера утром в поселке Палово Холмогорского района. По предварительным данным, на 60-летнюю пенсионерку под тяжестью снега упал деревянный навес от колодца.
По данным фактам следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу проводятся доследственные проверки. Следствию предстоит установить обстоятельства происшествий, причины смерти женщин и по результатам проверок принять процессуальные решение.
В связи с резкими перепадами температур создаются условия для таких опасных погодных явлений как гололедица, сосульки и наледь на крышах зданий и сооружений, что является угрозой для жизни и здоровья людей. В частных владениях также необходимо проявлять бдительность, соблюдать правила безопасности для предотвращения возможного травмирования и гибели людей.