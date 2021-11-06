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Прапорщик из Коряжмы скрутил беглого иностранного подданного

Сотрудник Коряжемского филиала вневедомственной охраны Росгвардии прапорщик полиции Василий Олешков, в свой выходной день, выявил 33-летнего гражданина одной из граничащих с Россией республик, объявленного в розыск в августе прошлого года. Росгвардеец заметил мужчину, ориентировку на поимку которого доводили на инструктажах заступающих на службу нарядов, во время следования по проспекту имени М.В. Ломоносова.


Прапорщик Олешков незамедлительно сообщил об этом в дежурную часть и до прибытия полицейских установил наблюдение за разыскиваемым. Затем, вместе с прибывшим на место оперуполномоченным уголовного розыска, задержал и доставил беглого иностранца в отдел полиции.


Задержанный неоднократно нарушал законодательство Российской Федерации. В настоящее время ему грозит принудительное выдворение из страны.


Начальником Управления Росгвардии по Архангельской области полковником полиции Андреем Горбуновым принято решение о поощрении Василия Олешкова за добросовестное выполнение обязанностей, возложенных на войска национальной гвардии.


17 февраль 15:16 | : Происшествия

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