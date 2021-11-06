В Архангельске задержан нетрезвый угонщик

Вечером 15 февраля в полицию г. Архангельска обратился 27-летний местный житель. По словам потерпевшего, он, приехав в магазин по проспекту Дзержинского, ненадолго оставил свой автомобиль «ВАЗ» незапертым и с ключом в замке зажигания, а когда вернулся – машины на месте уже не было.
Незамедлительно был объявлен план «Перехват», ориентировка на угнанный автомобиль была передана всем сотрудникам полиции.
Вскоре по горячим следам нарядом ДПС ОГИБДД у одного из домов по улице Валявкина была замечена похожая по описанию машина. За рулем автомобиля находился человек в состоянии алкогольного опьянения. Подозреваемый - ранее неоднократно судимый 37-летний архангелогородец - был задержан. Как пояснил злоумышленник, увидев незапертый «ВАЗ», он решил покататься на нем по городу.
Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 166 Уголовного кодекса Российской Федерации «Неправомерное завладение транспортным средством без цели хищения».
Также в отношении задержанного составлен административный протокол по части 3 статьи 12.8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии алкогольного опьянения и не имеющим права управления транспортными средствами). Санкция статьи предусматривает наказание в виде административного ареста или наложение штрафа в размере 30 тысяч рублей.
В настоящее время следователями подтвержден факт совершения им еще одного преступления – кражи. Злоумышленник арестован.
Ведется следствие