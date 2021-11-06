Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

В Архангельске задержан нетрезвый угонщик

Вечером 15 февраля в полицию г. Архангельска обратился 27-летний местный житель. По словам потерпевшего, он, приехав в магазин по проспекту Дзержинского, ненадолго оставил свой автомобиль «ВАЗ» незапертым и с ключом в замке зажигания, а когда вернулся – машины на месте уже не было.

Незамедлительно был объявлен план «Перехват», ориентировка на угнанный автомобиль была передана всем сотрудникам полиции.

Вскоре по горячим следам нарядом ДПС ОГИБДД у одного из домов по улице Валявкина была замечена похожая по описанию машина. За рулем автомобиля находился человек в состоянии алкогольного опьянения. Подозреваемый - ранее неоднократно судимый 37-летний архангелогородец - был задержан. Как пояснил злоумышленник, увидев незапертый «ВАЗ», он решил покататься на нем по городу.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 166 Уголовного кодекса Российской Федерации «Неправомерное завладение транспортным средством без цели хищения».

Также в отношении задержанного составлен административный протокол по части 3 статьи 12.8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии алкогольного опьянения и не имеющим права управления транспортными средствами). Санкция статьи предусматривает наказание в виде административного ареста или наложение штрафа в размере 30 тысяч рублей.

В настоящее время следователями подтвержден факт совершения им еще одного преступления – кражи. Злоумышленник арестован.

Ведется следствие

 

17 февраль 12:22 | : Происшествия

Главные новости


Вести из Северной области. Местные против «варягов»
Шурпа твоей мечты

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Февраль 2022 (216)
Январь 2022 (324)
Декабрь 2021 (406)
Ноябрь 2021 (353)
Октябрь 2021 (354)
Сентябрь 2021 (365)

Деньги


все материалы
«    Февраль 2022    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Top.Mail.Ru
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20