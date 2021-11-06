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Житель Холмогорского района купил водительские права и попался

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому  автономному округу завершено предварительное следствие по уголовному делу по обвинению 28-летнего  жителя Холмогорского района в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст. 30, ч.3 ст. 291  УК РФ (покушение на дачу взятки должностному лицу за совершение заведомо незаконных действий) и ч.3 ст.327 УК РФ (приобретение, хранение и использование заведомо поддельного официального документа, предоставляющего права).

По версии следствия, летом 2021 года обвиняемый в сети Интернет нашел объявление о продаже водительских удостоверений категории «В». Он осуществил банковский перевод на сумму 30 тысяч рублей, которые предназначались якобы сотруднику ГИБДД. Затем почтовым отправлением получил водительское удостоверение, которое являлось подложным и не было внесено в базу данных водительских удостоверений ГИБДД РФ. При осуществлении регистрационных действий с автомобилем, принадлежащим обвиняемому, последний предоставил инспектору ДПС ОГИБДД ОМВД России по Холмогорскому району вышеуказанное удостоверение, которое у него изъяли в связи с сомнениями в его подлинности.

В ходе допроса обвиняемый свою вину признал, раскаялся в содеянном и пояснил следователю, что, покупая удостоверение, надеялся, что оно будет подлинным, и он сможет им пользоваться.

Уголовное дело возбуждено на основании материалов, представленных ОЭБиПК ОМВД России по Холмогорскому району.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным  заключением  направлено в суд для рассмотрения по существу.

17 февраль 08:55 | : Происшествия

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