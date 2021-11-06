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В страшном ДТП в Холмогорском районе погибли три человека

Сегодня около 14.10 в полицию поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на 1139 километре автодороги М-8 «Холмогоры» в районе деревни Новинки. На место незамедлительно прибыли сотрудники Госавтоинспекции и представители экстренных служб.

По предварительном данным, водитель автомашины Daewoo, двигаясь в сторону Москвы, по неустановленной причине допустил выезд на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовым автомобилем DAF. В результате аварии погибли три человека, находившиеся в легковом автомобиле.

В настоящее время работа на месте происшествия продолжается. Все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия устанавливают сотрудники ГИБДД и следователи. 

16 февраль 15:52 | : Происшествия

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