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Экс-глава МО "Холмогорское" Зинаида Карпук получила 2 года условно

В Архангельской области бывший глава муниципального образования «Холмогорское» признана виновной в нецелевом расходовании бюджетных средств при предоставлении жилья Холмогорский районный суд Архангельской области вынес приговор по уголовному делу в отношении бывшей главы МО «Холмогорское».

Зинаида Карпук признана виновной в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 285. 1 УК РФ (нецелевое расходование бюджетных средств, совершенное в особо крупном размере).

Установлено, что обвиняемая с целью скорейшего освоения выделенных бюджетных средств, во избежание их возвращения в бюджет по итогам финансового года, и как следствие, привлечение к ответственности за неполное выполнение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, предусмотренных региональной адресной программой, в период с июня 2014 г. по декабрь 2016 г. израсходовала средства субсидии в сумме более 16 млн. рублей, то есть в особо крупном размере, на цели, не соответствующие условиям их получения, определенные программой Архангельской области, при предоставлении жилых помещений 14 гражданам, проживающим в других домах, не подлежащих расселению.

Уголовное дело возбуждено по материалам прокурорской проверки. Приговором суда подсудимой назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 10 месяцев с лишением права занимать определённые должности на 1год.

Приговор суда в законную силу не вступил.

16 февраль 09:30 | : Происшествия

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