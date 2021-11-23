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Архангелогородец, возомнивший себя брокером, отдал мошенникам более миллиона рублей

12 февраля в полицию города Архангельска поступило заявление от 40-летнего местного жителя. Он рассказал, что несколькими неделями ранее ему позвонил неизвестный мужчина. Он представился сотрудником крупной фирмы и предложил заработать на покупке акций. Для начала торгов заявитель создал аккаунт на сайте, который ему указал звонивший.

За короткий срок он смог заработать несколько тысяч рублей. После этого «брокер» предложил купить несколько пакетов акций крупной отраслевой компании. Мужчина согласился, оформил несколько потребительских кредитов, а полученные средства – более одного миллиона рублей – перевел на счета, номера которых ему продиктовали по телефону.

Вскоре прибыль, отображаемая в личном кабинете, начала стремительно расти, и он решил вывести денежные средства. Однако для совершения данной операции ему предложили создать еще один аккаунт и оплатить ряд услуг на общую сумму порядка 600 тысяч рублей.

После того, как обещанные денежные средства не поступили, а «брокер» перестал выходить на связь, потерпевший обратился с заявлением в органы внутренних дел. В общей сложности мужчина перевел мошенникам более полутора миллиона рублей.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет и крупного штрафа.

Примечательно, что мужчина знал о подобных видах мошенничества из средств массовой информации, но это не уберегло его от обмана.

Сотрудники полиции предупреждают граждан о необходимости быть бдительными. Критически относитесь к информации о быстром заработке в сети Интернет. Для совершения операций с ценными бумагами пользуйтесь услугами официально зарегистрированных организаций. Будьте бдительны. Не позволяете мошенникам обманывать вас.

15 февраль 10:55 | : Происшествия

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