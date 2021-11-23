В Архангельской области смартфон чуть не сжег хрущевскую пятиэтажку

О потенциальной опасности модных гаджетов рассказала архангельская Служба спасения:
- В прошедшую субботу, около 21 часа в квартире мужчины, живущего на 3 этаже, потянуло запахом дыма. Что интересно, дым сочился через внутриквартирный счётчик, который в домах этого типа установлен в прихожих и имеет общий для всех квартир по стояку кабель-канал.
Мужчина понял, что дым сочится именно от соседей снизу, побежал стучать в двери, но ему никто не открывал. Он сообщил о возникшем пожаре на номер 112. Вскоре запах дыма проник и во все остальные квартиры вплоть до 5 этажа. Чтобы обезопасить своё жильё и детей от дыма, мужчина стал изолировать щиток со счётчиком. Тем временем на вызов прибыли пожарные. Как оказалось, в квартире второго этажа смартфон упал на пол и загорелся. От него начал плавиться и гореть линолеум. Небольшой очаг жильцы успели потушить сами ещё до приезда пожарных – но гаджет сумел надымить так, что мало никому не показалось.
Кстати, 9 января 2021 года оставленный на диване смартфон и вовсе закоптил целую квартиру в пос. Таёжном Пинежского района.