В архангельской коммуналке найден предмет, похожий на гранату

12 февраля в десятом часу вечера в Управление Росгвардии по Архангельской области поступило сообщение о том, что в коммунальной квартире одного из домов на улице Самойло у гражданина обнаружен предмет, конструктивно схожий с гранатой Ф-1.
Полицейские, прибывшие на место по звонку соседки-заявительницы, ограничили доступ в квартиру гражданина и проинформировали о находке областное управление Росгвардии.
По результатам осмотра подозрительного предмета специалистами инженерно-технического отделения ОМОН Росгвардии установлено, что это муляж гранаты, не представляющий опасности. Со слов мужчины, он приобрёл его полгода назад. Предмет изъят, назначена проверка.