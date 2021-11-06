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В архангельской коммуналке найден предмет, похожий на гранату

12 февраля в десятом часу вечера в Управление Росгвардии по Архангельской области поступило сообщение о том, что в коммунальной квартире одного из домов на улице Самойло у гражданина обнаружен предмет, конструктивно схожий с гранатой Ф-1.


Полицейские, прибывшие на место по звонку соседки-заявительницы, ограничили доступ в квартиру гражданина и проинформировали о находке областное управление Росгвардии.


По результатам осмотра подозрительного предмета специалистами инженерно-технического отделения ОМОН Росгвардии установлено, что это муляж гранаты, не представляющий опасности. Со слов мужчины, он приобрёл его полгода назад. Предмет изъят, назначена проверка. 


14 февраль 17:15 | : Происшествия

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