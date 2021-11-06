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Банный скандал в Котласе. Участковый ушел как оплеванный

ледственными органами Следственного комитета РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении 55-летнего жителя города Котласа, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ст. 319 УК РФ (публичное оскорбление представителя власти).

По версии следствия, 9 декабря 2021 года вечером участковый уполномоченный полиции ОМВД России «Котласский» по вызову администратора прибыл для разбирательства в частную баню, расположенную в городе Котласе, на семейный конфликт. Подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, выражая недовольство вмешательством представителя власти, желая воспрепятствовать правовому разбирательству, публично оскорбил участкового уполномоченного полиции, выражаясь в его адрес нецензурной бранью. Нарушителя порядка доставили в отдел полиции для разбирательства.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.

В ходе допроса подозреваемый дал признательные показания и объяснил свои действия алкогольным опьянением.

Дело принято к производству Котлассским межрайонным  следственным отделом Следственного управления СК РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.

 

14 февраль 14:24 | : Происшествия

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