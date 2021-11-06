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В Шенкурском районе поддатый водитель "Жигулей" наехал на пенсионерку

13 февраля в дежурную часть ОМВД России по Шенкурскому району поступила информация о дорожно-транспортном происшествии, произошедшем около одного из домов в деревне Раковская.

По имеющимся данным, мужчина 1971 года рождения, находясь за рулем автомобиля «ВАЗ», совершил наезд на двигавшуюся вдоль проезжей части дороги пенсионерку 1955 года рождения. Потерпевшая с травмами различной степени тяжести была госпитализирована.

Водитель, в нарушение Правил дорожного движения, скрылся с места ДТП, однако вскоре был установлен и задержан сотрудниками полиции по мету проживания. Как выяснилось, мужчина не имел права управления транспортным средством, а также находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения.

В отношении задержанного составлены административные протоколы по  части 1 статьи 12.24 КоАП РФ (Нарушение правил дорожного движения или правил эксплуатации транспортного средства, повлекшее причинение легкого вреда здоровью потерпевшего) и части 2 статьи 12.26 КоАП РФ (Невыполнение  водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения). Злоумышленнику грозит крупный денежный штраф в размере более 35 тысяч рублей, либо административный арест.

Все обстоятельства произошедшего устанавливаются сотрудниками Госавтоиспекции.

 

14 февраль 10:57 | : Происшествия

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