В Шенкурском районе поддатый водитель "Жигулей" наехал на пенсионерку

13 февраля в дежурную часть ОМВД России по Шенкурскому району поступила информация о дорожно-транспортном происшествии, произошедшем около одного из домов в деревне Раковская.
По имеющимся данным, мужчина 1971 года рождения, находясь за рулем автомобиля «ВАЗ», совершил наезд на двигавшуюся вдоль проезжей части дороги пенсионерку 1955 года рождения. Потерпевшая с травмами различной степени тяжести была госпитализирована.
Водитель, в нарушение Правил дорожного движения, скрылся с места ДТП, однако вскоре был установлен и задержан сотрудниками полиции по мету проживания. Как выяснилось, мужчина не имел права управления транспортным средством, а также находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения.
В отношении задержанного составлены административные протоколы по части 1 статьи 12.24 КоАП РФ (Нарушение правил дорожного движения или правил эксплуатации транспортного средства, повлекшее причинение легкого вреда здоровью потерпевшего) и части 2 статьи 12.26 КоАП РФ (Невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения). Злоумышленнику грозит крупный денежный штраф в размере более 35 тысяч рублей, либо административный арест.
Все обстоятельства произошедшего устанавливаются сотрудниками Госавтоиспекции.