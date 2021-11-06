Злой отец-одиночка из Онежского района воспитывал сына палочными методами

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу завершено предварительное следствие по уголовному делу по обвинению ранее привлекавшегося к уголовной ответственности за кражу 40-летнего жителя Онежского района в совершении преступлений, предусмотренных п. «г» ч.2 ст. 117 УК РФ (истязание несовершеннолетнего) и ст. 156 УК РФ (ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем, соединенное с жестоким обращением с несовершеннолетним).
Следствием установлено, что обвиняемый в период с июня 2020 года по сентябрь 2021 года грубо обращался с 8-летним сыном, систематически толкал ребенка и наносил ему побои руками и ремнем, причиняя своими действиями физические и психические страдания, а также не обеспечивал нормальные условия проживания. Поводом для телесных наказаний служили невыполнение требований отца, позднее возращение домой с прогулки, а также за взятые без спроса чужие вещи.
В ходе допроса обвиняемый свою вину признал частично и пояснил следователю, что после смерти сожительницы воспитывал сына один, было тяжело, пару раз не сдерживался и применял к нему физическую силу в воспитательных целях.
Уголовное дело возбуждено после поступления из образовательного учреждения информации о возможном применении в отношении несовершеннолетнего физического насилия в семье. В настоящее время пострадавший ребенок находится в социально-реабилитационном центре. Отец лишен родительских прав.