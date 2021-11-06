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Пожарные Шенкурска спасли мужчину, отравившегося угарным газом

В прошедшую субботу около 23 ч. в д. Никифоровская, что под Шенкурском, жителей деревянной двухэтажки по ул. Ленина разбудил запах дыма.

Пожарные ПЧ-59 прибыли на место через несколько минут. В это время в квартире на первом этаже, откуда шёл дым, в окнах уже виднелись языки пламени. Соседи сообщили, что в горящей квартире должен находиться хозяин, мужчина лет 45. Пожарные пробрались внутрь и обнаружили мужчину лежащим на полу в коридоре, его эвакуировали на свежий воздух, где он вскоре пришёл в себя.

До прибытия скорой помощи спасённый грелся в пожарной машине, а после был госпитализирован в Шенкурскую ЦРБ с отравлением угарным газом. Трехподъездный двухэтажный дом удалось спасти, все повреждения ограничены выгоревшей кухней.

Предположительно, причина возгорания связана с электроплитой, на которую попали какие-то сгораемые предметы обихода, после чего огонь перекинулся на кухонную мебель.

 

14 февраль 06:55 | : Происшествия

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