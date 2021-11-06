В Архангельске задержан матерый магазинный воришка

Вчера в 18.29 в Архангельский филиал вневедомственной охраны Росгвардии поступило сообщение о срабатывании тревожной сигнализации в торговом центре на проспекте Обводный канал. По указанию дежурного на место был направлен ближайший автопатруль Росгвардии.
Прибыв на охраняемый объект, сотрудники выяснили, что один из посетителей совершил хищение продуктов питания (конфеты). Спрятав их под куртку и в карманы, он, несмотря на попытки очевидцев остановить его, вместе с похищенным скрылся в неизвестном направлении. Общий ущерб от действий злоумышленника составил около 3 тыс. рублей.
В ходе проверки близлежащей территории, наряд Росгвардии, по броским приметам в одежде, задержал 20-летнего юношу в состоянии алкогольного опьянения, которого впоследствии уверенно опознали работники магазина. Часть похищенного товара находилась при нём.
Для дальнейшего разбирательства задержанного передали полицейским. Известно, что он ранее дважды привлекался к уголовной ответственности, и пять раз – к административной, в том числе за хищения. По данному факту возбуждено уголовное дело.