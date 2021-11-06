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Заключенный архангельской колонии за отказ встать с нар может получить добавку к сроку

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу завершено расследование уголовного дела по обвинению 52-летнего осужденного за убийство и вымогательство в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.321 УК РФ (применение насилия в отношении сотрудника места лишения свободы в связи с осуществлением им служебной деятельности).

Следствием установлено, что 16 октября 2021 днем в ФКУ ИК-1 УФСИН России по Архангельской области осужденный отказался выполнить законные требования сотрудника исправительного учреждения о необходимости встать со спального места, публично оскорбил представителя власти, толкнул руками и намеревался его ударить, сжав руки в кулаки, но его противоправные действия пресекли сотрудники учреждения. Уголовное дело возбуждено на основании материалов, представленных УФСИН России по Архангельской области.

В ходе допроса обвиняемый пояснил следователю, что не помнит событий, указанных в предъявленном ему обвинении.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным  заключением  направлено в суд для рассмотрения по существу.

 

11 февраль 08:55 | : Происшествия

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