Заключенный архангельской колонии за отказ встать с нар может получить добавку к сроку

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу завершено расследование уголовного дела по обвинению 52-летнего осужденного за убийство и вымогательство в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.321 УК РФ (применение насилия в отношении сотрудника места лишения свободы в связи с осуществлением им служебной деятельности).
Следствием установлено, что 16 октября 2021 днем в ФКУ ИК-1 УФСИН России по Архангельской области осужденный отказался выполнить законные требования сотрудника исправительного учреждения о необходимости встать со спального места, публично оскорбил представителя власти, толкнул руками и намеревался его ударить, сжав руки в кулаки, но его противоправные действия пресекли сотрудники учреждения. Уголовное дело возбуждено на основании материалов, представленных УФСИН России по Архангельской области.
В ходе допроса обвиняемый пояснил следователю, что не помнит событий, указанных в предъявленном ему обвинении.
Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.