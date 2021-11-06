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Молодая архангелогородка не знала о беременности, но родила

Об этом почти анекдотическом случае (слава богу, все закончилось хорошо) рассказала архангельская Служба спасения – 112:

- Кажется, что это звучит по крайней мере странно, но молодая женщина, совсем недавно приехавшая в Архангельск, родила прямо на диване в своём жилье в Архангельске.

Звонок о срочных домашних родах поступил в Службу-112 накануне в 11 утра. Хорошо было слышно, как плачет новорождённый. Женщина, с её слов, совсем недавно переехала в Архангельск и не могла вспомнить точный адрес. Растерянность, роды, малыш, появившийся на свет без родовспоможения – всё это требовало срочных мер реагирования, но самое главное – адрес – стал известен не сразу.

- Я недавно переехала, - и соседей нет, спросить не у кого. Номер мужа тоже наизусть не помню, - пояснила она, однако спустя пару минут уточнила адрес. К ней уже мчалась бригада медиков. – Несколько дней сильно болел живот, но я даже не предполагала, что это беременность.

Для консультации роженицу связали со специалистами скорой помощи. Сама она оставила дверь в квартиру открытой, и вскоре всё завершилось благополучно: врачи сделали всё необходимое для малыша и увезли молодую маму в роддом.

В Службе-112 Архангельской области примерно полтора года назад был случай, когда женщину, что называется, вели в прямом эфире: она родила прямо во время вызова на 112 скорой помощи.

От редакции: Девушки, помните – от ЭТОГО иногда случаются дети…

10 февраль 14:28 | : Происшествия

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