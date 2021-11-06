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В Ленском районе нетрезвый рабочий травмировал себя на пилораме

Вчера утром в деревообрабатывающем цехе коммерческой организации, расположенном в селе Яренск Ленского района, при производстве работ на ленточнопильном станке 38-летний житель Усть- Куломского района получил серьезную травму ноги. По предварительной информации, в пострадавшего отскочила лента станка. Проверяется информация о том, что пострадавший находился в состоянии алкогольного опьянения и имело место нарушение техники безопасности. По данному факту следственными органами Следственного управления Следственного комитета РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу проводится доследственная проверка.

Следствию предстоит установить обстоятельства произошедшего, дать оценку соблюдению правил техники безопасности и охраны труда на пилораме и по результатам проверки принять  процессуальное решение.

10 февраль 11:12 | : Происшествия

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