В Ленском районе нетрезвый рабочий травмировал себя на пилораме

Вчера утром в деревообрабатывающем цехе коммерческой организации, расположенном в селе Яренск Ленского района, при производстве работ на ленточнопильном станке 38-летний житель Усть- Куломского района получил серьезную травму ноги. По предварительной информации, в пострадавшего отскочила лента станка. Проверяется информация о том, что пострадавший находился в состоянии алкогольного опьянения и имело место нарушение техники безопасности. По данному факту следственными органами Следственного управления Следственного комитета РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу проводится доследственная проверка.
Следствию предстоит установить обстоятельства произошедшего, дать оценку соблюдению правил техники безопасности и охраны труда на пилораме и по результатам проверки принять процессуальное решение.