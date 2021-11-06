Генерал Клаус похвалил архангельских сыскарей за работу по убийствам прошлых лет

09 февраля 2022 года заместителем Председателя СК России Александром Владимировичем Клаусом проведено очередное рабочее совещание, посвященное вопросам раскрытия и расследования тяжких и особо тяжких преступлений против личности, совершенных в прошлые годы. В совещании также приняли участие представители отдела криминалистического сопровождения следствия по Северо-Западному федеральному округу (с дислокацией в городе Санкт-Петербург) управления криминалистического сопровождения следствия в федеральных округах Главного управления криминалистики (Криминалистического центра) СК России.
О принимаемых мерах и достигнутых результатах на данном направлении доложил руководитель следственного управления по Архангельской области и Ненецкому автономному округу Алексей Валерьевич Попов. Так, в 2021 году управлением в суд направлено 21 уголовных дел о преступлениях указанной категории, из них 4 дела об убийствах, 2 дела о причинении тяжкого вреда здоровью со смертельным исходом и 4 дела о посягательствах на половую неприкосновенность. В январе текущего года для рассмотрения по существу в суд направлено 4 уголовных дела об особо тяжких преступлениях против личности, в том числе двух убийствах, совершенных в 2005 и 2009 годах соответственно.
Также сотрудниками следственного подразделения доложено о ходе расследования ряда уголовных дел об убийствах, совершенных на территории региона вначале 2000-х годов. По данным уголовным делам проведен большой объем следственно-оперативных мероприятий, в результате чего установлены ранее неизвестные обстоятельства, а также получены новые доказательства, указывающие на лиц, причастных к совершению расследуемых преступлений.
По результатам совещания Александр Владимирович Клаус отметил успехи регионального управления по раскрытию преступлений прошлых лет, но и подчеркнул, что наличие большого числа приостановленных производством уголовных дел о тяжких и особо тяжких преступлениях против личности предполагает необходимость проведения постоянной наступательной работы на данном направлении.
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