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Архангельские полицейские схватили поджигателя жилого дома на Квартальной

Днем 3 февраля 2022 года в полицию Архангельска поступило сообщение о возгорании квартиры в двухэтажном деревянном доме по улице Квартальная.

Прибывшими на место сотрудниками экстренных служб из дома были эвакуированы восемь человек, пятеро из них дети. В результате возгорания частично выгорела одна квартира. Причиной пожара, по мнению специалистов, стал поджог.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска по подозрению в совершении преступления был задержан нигде не работающий архангелогородец 1996 года рождения, который проживал в сгоревшей квартире. Ранее он уже был судим за наркопреступление.

По имеющейся информации, в тот день мужчина поссорился с подругой. Оставшись один, он собрал в кучу свои вещи и поджег их. Спустя некоторое время, когда огонь начал распространяться по комнате, злоумышленник покинул дом, не оповестив никого из соседей об опасности.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30 частью 2 статьи 167 Уголовного кодекса Российской Федерации (Покушение на умышленное уничтожение или повреждение имущества).

Кроме того у сотрудников полиции есть основания полагать, что подозреваемый может быть причастен к совершению серии краж велосипедов и грабежей. Ведется следствие.

 

10 февраль 10:42 | : Происшествия

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