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Ростовский педофил за архангельские "проказы" получил 17 лет особого режима

Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора ранее судимому 32-летнему жителю Ростовской области. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.5 ст.132 УК РФ (действия сексуального характера, совершенные в отношении малолетнего, лицом, имеющим судимость за ранее совершенное преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетнего) и п. «в, г» ч. 2 ст. 242.2 УК РФ (использование несовершеннолетнего в целях изготовления порнографических материалов посредством сети «Интернет»).

Установлено, что в январе 2020 года осужденный, отбывая наказание в исправительном учреждении, расположенном на территории Ростовской области, используя мобильный телефон с доступом в сеть «Интернет», познакомился с 8-летним мальчиком, проживающим в Архангельской области. Злоумышленник вел с ним активную переписку, оказывая  развращающее влияние, уговорил малолетнего сделать и выслать ему интимные фотографии. Поддавшись уговорам, мальчик выслал преступнику 17 фотографий, признанных порнографическими материалами.

Уголовное дело возбуждено на основании результатов оперативно-розыскной деятельности, представленных специальным подразделением УМВД России по Архангельской области.

В ходе допросов на стадии предварительного следствия обвиняемый не признал свою вину.

Приговором Ростовского областного суда ему по совокупности преступлений и приговоров  назначено наказание в виде 17 лет лишения свободы с отбыванием в колонии особого режима, а также принудительная мера медицинского характера в виде принудительного наблюдения и лечения у врача-психиатра в амбулаторных условиях по месту отбывания лишения свободы.

10 февраль 08:54 | : Происшествия

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