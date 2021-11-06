Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

В Архангельске ищут потерявшегося Темура

Сотрудниками УМВД России по городу Архангельску устанавливается местонахождение без вести пропавшего Косимова Темура Фарходовича 2006 года рождения, который 09 февраля в период с 10:00 до 10:20 ушел из дома, расположенного по проспекту Ломоносова, и до настоящего времени его местонахождение не известно.

Приметы: на вид 14 лет, рост 176 сантиметров, худощавого телосложения, волосы темно-русые, длинные.

Был одет в черную с оранжевыми вставками куртку, желтую толстовку, черные брюки, черные кроссовки.

Если Вы располагаете информацией о местонахождении Косимова Темура Фарходовича просьба обратиться в полицию по телефонам: 8 (8182) 216-663, 8-911-571-70-40, 02 или 112.

 

09 февраль 17:40 | : Происшествия

Главные новости


Куча-мала. Сергей Миронов подгребает под себя левый фланг
Архангельск на пороге интервенции. Вести из Северной области, часть 2

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Февраль 2022 (113)
Январь 2022 (324)
Декабрь 2021 (406)
Ноябрь 2021 (353)
Октябрь 2021 (354)
Сентябрь 2021 (365)

Деньги


все материалы
«    Февраль 2022    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Top.Mail.Ru
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20