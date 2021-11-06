В Архангельске ищут потерявшегося Темура

Сотрудниками УМВД России по городу Архангельску устанавливается местонахождение без вести пропавшего Косимова Темура Фарходовича 2006 года рождения, который 09 февраля в период с 10:00 до 10:20 ушел из дома, расположенного по проспекту Ломоносова, и до настоящего времени его местонахождение не известно.
Приметы: на вид 14 лет, рост 176 сантиметров, худощавого телосложения, волосы темно-русые, длинные.
Был одет в черную с оранжевыми вставками куртку, желтую толстовку, черные брюки, черные кроссовки.
Если Вы располагаете информацией о местонахождении Косимова Темура Фарходовича просьба обратиться в полицию по телефонам: 8 (8182) 216-663, 8-911-571-70-40, 02 или 112.