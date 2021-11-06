Жительница Архангельска в течение 5 лет издевалась над дочерью-школьницей

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу завершено предварительное следствие по уголовному делу по обвинению 35-летней жительницы областного центра в совершении преступлений, предусмотренных п. «г» ч.2 ст. 117 УК РФ (истязание несовершеннолетнего) и ст. 156 УК РФ (ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем, соединенное с жестоким обращением с несовершеннолетним).
По версии следствия, в период с января 2017 года по октябрь 2021 года по месту жительства в городе Архангельске обвиняемая, выражая своё недовольство непослушанием, прогулками после школы, отказом в чтении дополнительной литературы, систематически наносила дочери, начиная с ее 11-летнего возраста, побои руками и ремнем, таскала девочку за волосы, бросала в нее книги и другие предметы, причиняя физические и психические страдания.
О происходящем в семье стало известно после того, как соседи вызвали сотрудников полиции, услышав крики девочки о помощи. В настоящее время потерпевшая находится в социально-реабилитационном центре, решается вопрос о дальнейшем ее проживании с отцом.
В ходе допроса обвиняемая свою вину не признала и пояснила следователю, что пару раз в воспитательных целях наказывала дочь.
Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.