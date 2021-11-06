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Архангелогородец приревновал свою бывшую любовь до кровопускания

 Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу завершено предварительное следствие по уголовному делу по обвинению 33-летнего мужчины без определенного места жительства в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 30, ч.1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство). 

Следствием установлено, что 9 сентября 2021 года ночью у бытового помещения на территории производственной базы, расположенной по улице Траловая в городе Архангельске, обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, на почве личной неприязни к 42-летнему мужчине, вызванной ревностью, нанес тому удар клинком ножа в область правового надплечья. Потерпевший остался жив благодаря активному сопротивлению и своевременно оказанной квалифицированной медицинской помощи.

В ходе допроса подследственный частично признал свою вину и пояснил следователю, что ударил потерпевшего ножом на почве ревности, так как с ним стала встречаться его бывшая сожительница. Убивать его не хотел.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором  обвинительным  заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

09 февраль 08:56 | : Происшествия

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