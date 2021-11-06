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Пьянка рыбаков рядом с Архангельском чуть не закончилась трагедией

Утро понедельника спаянная компания  рыбаков встречала дружно на побережье Белого моря, в районе впадения в него реки Ухта, планомерно с выходных уничтожая взятые с собой запасы, в т.ч., и спиртного.

Однако ближе к 9 часам вечера одному из рыбаков, мужчине за 70, стало плохо: его затрясло, стали отказывать конечности. Его друг позвонил в Службу-112 и попросил помощи. В ходе разговора он долго пояснял, что у товарища недавно была операция по шунтированию, что надо спасти человека, и обещал довезти его на мотособаке до ближайшей дороги.

- Нет, лицо не перекошено, признаки инсульта я знаю, - подтвердил он оператору Службы-112. – Употребляли алкоголь или нет? – Ну вот как заехали, так и употребляем. Три дня, - честно признался он.

- Как же вы мотособаку поведёте? – поинтересовался оператор. Было ясно: заявитель из компании вообще в принципе самый «стойкий оловянный солдатик». И он заверил, что лучше него это всё равно никто не сделает.

В конечном итоге пострадавшего удалось довезти в место, куда смогла проехать машина скорой помощи. Пожилой человек был госпитализирован.

Стоит вспомнить ещё несколько совсем недавних случаев, в которых людям на рыбалке становилось плохо.

Недавно пожилому человеку стало плохо на рыбалке в районе о.Вознесенье. Ещё до приезда спасателей он скончался. В воскресенье 23 января рыбак преклонного возраста напился и уснул прямо на льду, чем привлёк внимание сторожа лодочной станции, и только благодаря этому человеку, быть может, остался жив.  Случаи, когда рыбаки (и не только они) ловят «белочку» на дальних озёрах, бывают довольно сложными. И смешного в них нет: человек способен проявлять агрессию, совершать самые странные поступки, испытывать приступы панической атаки, убегать от своих друзей. Известны случаи, когда человек обнаруживал себя полураздетым в лесу, не помня ни места, ни обстоятельств, почему это произошло. При этом наиболее тяжёлые случаи помутнения сознания посещают человека в трезвом состоянии, который ранее на постоянной основе употреблял алкоголь. Уезжая на природу, не теряйте чувства меры. Ну и вообще со спиртным… аккуратнее.  

09 февраль 08:00 | : Происшествия

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