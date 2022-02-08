Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

В Приморском районе доблестная полиция вернула украденную печь владельцам

В отдел полиции по Приморскому району ОМВД России «Приморский» поступило сообщение от рабочих, занимающихся разработкой карьера у деревни Лая. По словам заявителей, в выходной день неизвестный проник в их бытовку и похитил оттуда металлическую печь.

С самого начала следствие осложнялось тем, что место преступления находилось на отдаленном расстоянии от населенных пунктов. Тем не менее в ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска по подозрению в совершении преступления был установлен и задержан 46-летний местный житель.

По имеющейся информации, мужчина ехал на мотобуксировщике из поселка железнодорожного разъезда 22 километр в сторону озера. По пути в лесу он увидел бытовку рабочих. Заглянув в окно, он заметил в помещении металлическую печь. Так как никого из рабочих поблизости не было, злоумышленник разбил топором стекло, проник внутрь, забрал оборудование и таким же образом вынес его наружу. Похищенное он спрятал в лесу, рассчитывая спустя некоторое время забрать и использовать в хозяйстве.

Сотрудниками отделения по расследованию преступления на территории Приморского района следственного отдела ОМВД России «Приморский» возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «б» части 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. Ведется следствие.

Похищенная у рабочих печка обнаружена и возвращена владельцам. Проводя осмотр места происшествия, стражи порядка прошли весь путь по следам полозьев мотобуксировщика и нашли «тайник» злоумышленника.

 

08 февраль 16:15 | : Происшествия

Главные новости


Куча-мала. Сергей Миронов подгребает под себя левый фланг
Архангельск на пороге интервенции. Вести из Северной области, часть 2

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Февраль 2022 (99)
Январь 2022 (324)
Декабрь 2021 (406)
Ноябрь 2021 (353)
Октябрь 2021 (354)
Сентябрь 2021 (365)

Деньги


все материалы
«    Февраль 2022    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Top.Mail.Ru
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20