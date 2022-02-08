В Приморском районе доблестная полиция вернула украденную печь владельцам

В отдел полиции по Приморскому району ОМВД России «Приморский» поступило сообщение от рабочих, занимающихся разработкой карьера у деревни Лая. По словам заявителей, в выходной день неизвестный проник в их бытовку и похитил оттуда металлическую печь.
С самого начала следствие осложнялось тем, что место преступления находилось на отдаленном расстоянии от населенных пунктов. Тем не менее в ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска по подозрению в совершении преступления был установлен и задержан 46-летний местный житель.
По имеющейся информации, мужчина ехал на мотобуксировщике из поселка железнодорожного разъезда 22 километр в сторону озера. По пути в лесу он увидел бытовку рабочих. Заглянув в окно, он заметил в помещении металлическую печь. Так как никого из рабочих поблизости не было, злоумышленник разбил топором стекло, проник внутрь, забрал оборудование и таким же образом вынес его наружу. Похищенное он спрятал в лесу, рассчитывая спустя некоторое время забрать и использовать в хозяйстве.
Сотрудниками отделения по расследованию преступления на территории Приморского района следственного отдела ОМВД России «Приморский» возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «б» части 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. Ведется следствие.
Похищенная у рабочих печка обнаружена и возвращена владельцам. Проводя осмотр места происшествия, стражи порядка прошли весь путь по следам полозьев мотобуксировщика и нашли «тайник» злоумышленника.