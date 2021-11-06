Волк в центре Архангельска. Новая встреча

Вчерашняя информация о волке-театрале подтвердилась новыми фактами… если, конечно, это не очередная читательская фантазия.
Информация от Службы спасения -112:
«Сегодня сразу три звонка о встрече с волком поступили в Службу-112 между 4 и 4.30 утра. Очевидцы сообщили о встрече с серым хищником в локации «Набережная Северной Двины, клуб «Паратов», клуб «Пеликан», Северный морской музей, стела жертвам интервенции, Петровский парк».
Очевидно, что это, скорее всего, тот самый волк, который повстречался накануне около 7 утра автомобилисту у спуска, ведущего на Набережную от ул. К.Либкнехта. Вот что рассказывает жительница Архангельска Алла Георгиевна, которая вместе с сыном и 8-летней овчаркой Зетой сегодня совершала раннюю прогулку по Набережной.
- Это было примерно напротив клуба «Пеликан». Так рано с Зетой мы гуляем потому, что в это время почти нет людей, ведь многие боятся овчарок. Мы шли в сторону Морского музея, как вдруг Зету привлекла собака, и она побежала прогнать её – включился охранный инстинкт. Но, не добежав метров десяти, остановилась. Мы с сыном позвали её «Ко мне! Ко мне!», она воспитанная, слушается безоговорочно, взяли её на поводок. И тут сын говорит мне: «Мама, так это волк!» Это был по всем повадкам и описанию именно волк, - уверена Алла Георгиевна. – Мы стали нарочно громко говорить, ускорили шаг, но волк следовал за нами. Шёл примерно в десяти метрах, нам было, если честно, очень страшно. А волк (может, и волчица – наша овчарка всё же значительно крупнее), такое впечатление, вообще ничего не боялся.
Навстречу попался мужчина, который совершал раннюю пробежку по Набережной.
- Мужчина, там волк! «Осторожно!» — говорим мы ему, продолжает Алла Георгиевна. – И мы пошли вместе. Волк неотступно следовал за нами, пока мы не поднялись по ступенькам наверх возле Северного Морского музея. Там были двое молодых людей, мы предупредили их, и перевели дух уже возле машины. Мужчины стали фотографировать волка на смартфоны, после чего он ушёл в сторону памятника жертвам интервенции».
Информация о встрече с волком была передана в полицию и Охотнадзор».