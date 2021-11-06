Подельник Бральнина из отдела архитектуры мэрии Котласа химичил с земельными участками

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу предъявлено обвинение экс-начальнику отдела архитектуры и градостроительства администрации ГО АО «Котлас» Алексею Костереву в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 285 УК РФ (5 эпизодов злоупотребления должностными полномочиями) и ч. 3, п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (шесть эпизодов получения должностным лицом взяток, в том числе, в крупном размере). Также предъявлено обвинение его знакомому – главному инженеру управляющей компании по п. «б» ч. 4 ст. 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу за совершение заведомо незаконных действий, в крупном размере) и ч. 2 ст. 294 УК РФ (воспрепятствование осуществлению производству предварительного расследования).
Следствием установлено, что в 2014- 2020 годах сотрудник администрации злоупотребил должностными полномочиями, а также неоднократно получал незаконное денежное вознаграждение от представителей бизнеса в виде денег и услуг имущественного характера, включая возведение ему фундамента для жилого дома на земельном участке, за предоставление заинтересованным лицам земельных участков без проведения торгов на аукционе, их выкуп по цене, равной 15% от кадастровой стоимости этих участков, а также содействие в отклонении замечаний и возражений участников публичных слушаний. По версии следствия, экс-чиновник получил взяток в виде денег и услуг имущественного характера на общую сумму более 2,7 миллионов рублей.
Главный инженер управляющей компании также обвиняется в том, что после возбуждения уголовного дела, желая помочь взяткополучателю, осуществил вмешательство в деятельность следователя, организовав демонтаж фундамента жилого дома, являвшегося предметом взятки, с использованием экскаватора. Его преступные действия были пресечены.
Уголовные дела возбуждены на основании материалов, представленных РУФСБ России по Архангельской области.
Обвиняемые признали свою вину. В ходе следствия наложен арест на их имущество, включая автотранспортные средства, наличные денежные средства, общей стоимостью более 6 миллионов рублей.