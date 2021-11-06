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Отсидевший архангелогородец в пьяном угаре порезал приятеля и полицейского

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу завершено предварительное следствие по обвинению ранее судимого за кражу 41-летнего жителя города Архангельска в совершении преступлений, предусмотренных п. «з» ч.2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное с применением предмета, используемого в качестве оружия) и ч.1 ст.318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей).

По версии следствия, 27 ноября 2021 года вечером в подъезде жилого дома по улице 40 лет Великой Победы в городе Архангельске обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, на почве личной неприязни, возникшей в ходе конфликта к 46-летнему знакомому, нанёс тому два удара ножом в область живота и ягодичной области, причинив тяжкий вред его здоровью. Очевидцем преступления был сотрудник патрульно- постовой службы, который находился на выходном. Он позвонил в дежурную часть, сообщил о происшествии и потребовал у обвиняемого остановиться и бросить нож. При этом обвиняемый угрожал представителю власти применением ножа и причинил ножевое ранение бедра, когда тот преследовал его при попытке скрыться с места преступления.

В ходе допроса обвиняемый частично признал свою вину и пояснил следователю, что после конфликта по телефону из-за старых обид предложил приятелю встретиться для разговора, при этом взял кухонный нож, чтобы припугнуть его. В подъезде дома потерпевший его ударил рукой по лицу, а он его- ножом, который был в рукаве куртки. Не исключает, что второму мужчине, который также находился в подъезде, мог причинить ножевое ранение «наотмашь». 

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным  заключением  направлено в суд для рассмотрения по существу.

08 февраль 08:51 | : Происшествия

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