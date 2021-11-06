В Верхнетоемском районе братья-уголовники пытались угнать груженный "МАЗ"

Около 22.30 в отделение полиции по Верхнетоемскому району ОМВД России «Красноборский» обратился житель Вологодской области – водитель большегруза. По словам мужчины, двое неизвестных только что вытолкали его из кабины машины и пытаются угнать ее.
На место незамедлительно прибыл наряд полиции. Подозреваемые были задержаны. Ими оказались двое местных жителей - родные братья 1998 и 1999 годов рождения. Оба нигде не работают и ранее уже привлекались к уголовной ответственности. В момент совершения преступления молодые люди находились в состоянии алкогольного опьянения.
По имеющейся информации, злоумышленники заметили припаркованный у обочины автомобиль «МАЗ», ожидающий разгрузки. Братья открыли дверь кабины и обнаружили там спящего водителя. Мужчины попросили дальнобойщика подвести их до соседнего населенного пункта, а услышав отказ, просто вытолкнули его на улицу. Пока дальнобойщик звонил в полицию, злоумышленники пытались завести грузовик.
По факту покушения на неправомерное завладение транспортным средством возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.
В отношении обоих молодых людей судом избрана мера пресечения в виде ареста.