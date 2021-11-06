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В Архангельской области человек погиб из-за снега на крыше сарая

Вчера утром во время уборки снега с крыши сарая, расположенного у частного дома в поселке Березник, при очевидных обстоятельствах упал 57-летний мужчина. Прибывший фельдшер констатировал смерть мужчины. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому  автономному округу проводится доследственная проверка.

Следствию предстоит установить обстоятельства происшествия, причину смерти и по результатам проверки принять процессуальное решение.

Как показывает практика, холодное время года является травмоопасным периодом для детей и взрослых. В связи с этим, в целях профилактики и предотвращения возможного травмирования и гибели людей в зимний период, Следственное управление настоятельно рекомендует жителям региона обратить самое пристальное внимание на соблюдение правил поведения для обеспечения безопасности.

07 февраль 10:58 | : Происшествия

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