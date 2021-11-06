В Архангельской области человек погиб из-за снега на крыше сарая

Вчера утром во время уборки снега с крыши сарая, расположенного у частного дома в поселке Березник, при очевидных обстоятельствах упал 57-летний мужчина. Прибывший фельдшер констатировал смерть мужчины. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу проводится доследственная проверка.
Следствию предстоит установить обстоятельства происшествия, причину смерти и по результатам проверки принять процессуальное решение.
Как показывает практика, холодное время года является травмоопасным периодом для детей и взрослых. В связи с этим, в целях профилактики и предотвращения возможного травмирования и гибели людей в зимний период, Следственное управление настоятельно рекомендует жителям региона обратить самое пристальное внимание на соблюдение правил поведения для обеспечения безопасности.